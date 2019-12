 1ª Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes será realizada em Apucarana; veja vídeo

A 1ª Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes, será realizada no dia 9 de fevereiro de 2020. A informação foi confirmada pelo Bispo Dom Carlos José, durante evento realizado na Cúria Diocesana, na manhã de hoje (6).

A Romaria deve envolver os 36 municípios que integram a Diocese. " A celebração de Nossa Senhora de Lourdes é no dia 11 de fevereiro, inclusive é feriando em Apucarana. Então a Romaria acontece no domingo. É um momento de unidão da Diocese. Momento de louvor a Deus," detalha o Bispo.

A concentração da Romaria será a partir das 9h, no Ginásio de Esportes 'Lagoão'. Em procissão, os fieis tem como destino final, a Catedral Nossa Senhora de Lourdes. " Estamos a 66 dias da Romaria, e agora após o lançamento acontecem as inscrições das paróquias. Essa Romaria foi proposta durante a reunião do Clero, no dia 13 de junho, e aceita por todos os padres, que aceitaram com alegria esse momento," ressalta Dom Carlos.

Segundo o Bispo, as pessoas serão abençoadas pela água da gruta onde aconteceram os milagres de Lourdes. "Estive em Setembro lá na França, e trouxo a água. Que todos possam ter a graça de ser tocados por essa água."