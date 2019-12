Câmara de Apucarana faz sessão em clima de luto

A Câmara de Vereadores de Apucarana realizou na tarde desta quinta-feira (5) a segunda sessão extraordinária para votação de matérias em regime de urgência. A reunião foi transferida para o salão nobre da Prefeitura, uma vez que no plenário da Câmara estava ocorrendo o velório do pioneiro e ex-vereador Mário Ross, que morreu na quarta-feira aos 94 anos de idade.

A sessão foi rápida e em clima de luto. Vereadores fizeram um minuto de silêncio pela morte de Mário Ross e também de uma outra pioneira, Yuriko Nomura Ohya, que morreu aos 101 anos de idade. Ela era mãe do professor Osvaldo Massaji Ohya, empresário no ramo de educação de Apucarana. Ambos os falecidos foram lembrados e reverenciados como pessoas que fizeram parte da história de Apucarana, contribuindo para o seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

Na sessão foram aprovadas treze matérias, todas em segunda votação. São nove projetos de lei encaminhados pelo prefeito Junior da Femac (PDT) e quatro projetos de decreto legislativo de responsabilidade da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara de Vereadores.

Entre as matérias, destacam-se os projetos de lei do Executivo e do Legislativo que concedem um abono salarial no valor de R$ 100 para os servidores da administração municipal e também da Câmara de Vereadores.

O presidente da Câmara, Luciano Molina (Rede), convocou para a próxima segunda-feira (9) sessão específica de julgamento das contas do ex-prefeito João Carlos de Oliveira (PTB) relativas aos exercícios de 2009, 2010 e 2012. Também serão julgadas contas das autarquias municipais de Saúde de 2009, 2010, 2011 e 2012, de Educação de 2011 e 2012 e do Fundo Municipal de Assistência Social de 2010.