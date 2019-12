Simepar prevê tempo estável no final de semana

Na sexta-feira (6) a frente fria se afasta do estado em direção ao Sudeste do país e dá lugar a uma massa de ar seco e estável. Com isso, o Sol volta a aparecer por um período maior de horas e contribui para um pouco mais de calor ao longo do dia. Não há previsão de chuva, apenas um pouco mais de nuvens nas primeiras horas do dia, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná

Ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC, a temperatura máxima deve ser de 28ºC.

O final de semana começa com a manutenção do tempo estável em todas as regiões do estado. A massa de ar seco inibe a formação de nuvens mais desenvolvidas para chuva e com a presença do Sol as temperaturas se elevam bastante durante o dia.



No sábado (7), a temperatura deve chegar aos 27 ºC. Não existe a previsão de chuva para Apucarana e região.