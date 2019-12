Mulher é agredida com uma garrafa no centro de Apucarana

Uma mulher foi agredida por dois homens na noite de ontem (05), na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em Apucarana. Uma equipe policial passava pelo local em patrulhamento, quando foi abordada por um grupo de pessoas que disseram ter testemunhado a agressão.

Alguns metros à frente os policiais se depararam com um uma mulher caída na via pública e com um ferimento na cabeça. Uma testemunha do fato indicou uma tabacaria onde os responsáveis pela agressão estariam e disse que eles teriam ferido a mulher com uma garrafada na cabeça.

A polícia foi até o local e abordou os suspeitos, e com um deles, foi encontrado escondido, dentro de sua roupa, um fardo com seis garrafas de bebida, furtadas na tabacaria onde eles estavam. Eles foram encaminhados para a delegacia. O suspeito afirma que a mulher foi agredida porque teria uma dívida de drogas com ele.



A vítima da agressão foi socorrida por uma equipe do Siate e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela disse ser moradora de rua e não soube informar seu endereço.