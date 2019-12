Construtora lança primeiro bairro planejado de Apucarana

Apucarana recebe neste sábado (07), a partir das 9 horas, um dos maiores lançamentos do segmento imobiliário já realizado na cidade. A Prestes Construtora, responsável pelo Viverti, está organizando uma grande festa para reunir clientes para a assinatura dos contratos de compra das unidades. O empreendimento, que será o primeiro bairro planejado da cidade, coloca no mercado, nessa primeira fase, 202 unidades habitacionais. São casas com dois quartos, em terrenos que variam entre 180 e 233m2. No lançamento, a Prestes disponibilizará um kit personalizado, com a possibilidade de compra das unidades com muro e gradil, conforme a casa decorada.

Para o gerente comercial da construtora na cidade, Fernando Consentino, o projeto tem como objetivo oferecer aos apucaranenses moradias de qualidade capazes de promover a felicidade das pessoas. Ele destaca que o produto está diretamente atrelado à filosofia da Prestes, que projeta um expressivo crescimento na região norte do Estado nos próximos quatro anos. “Nossa missão vai além de projetar, construir e entregar imóveis de qualidade: é promover as comunidades e gerar prosperidade nas comunidades das quais fazemos parte”.





Características

O bairro planejado Viverti contará com praças de convivência, churrasqueira coberta ao campo de futebol, quadra esportiva, quadras de areia, playground, tênis de mesa, espaço fitness, pista de corrida e bicicletário. Além disso, as casas possuem entrada independente e contam com design moderno e inovador. Por se tratar de um empreendimento que se enquadra nos critérios do programa MCMV, as unidades poderão ter até 26 mil em subsídio. Outro grande diferencial é o LOV, um strip mal com serviços capazes de facilitar a vida dos moradores da região. Popularmente conhecido por shopping de rua, o LOV é um dos produtos mais recentes da Prestes. Ele foi criado justamente para fomentar o comércio e desenvolver a economia nas regiões do entorno do empreendimento.

Sobre a construtora

A Prestes Construtora é uma empresa que atua no mercado da construção civil há 10 anos. Em 2018 ela recebeu o prêmio de melhor empreendimento do Estado, pela da Ademi – PR, pelo Vista Oficinas. Esse ano, ela ficou entre os três melhores projetos residenciais do Brasil, ao lado da MRV, maior construtora do segmento com 40 anos de história e Pacaembu, que tem 25 anos de trajetória e está entre as cindo maiores. Com sede em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, ela tem presença em outras cidades do Paraná como Guarapuava, Castro, Cambé, Rolândia, Londrina, Tibagi, Irati e expansão para a capital do Estado já em 2020. Com expertise em desenvolver empreendimentos que se enquadram programa Minha Casa Minha Vida, a Prestes se prepara para se tornar ao maior construtora do segmento no Paraná, nos próximos cinco anos, com uma previsão total de 25 mil unidades construídas e um faturamento em VGV (valor geral de venda) que chega a casa dos 4 bilhões.