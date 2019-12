Apucarana investe na manutenção de campos de futebol

Espaços tradicionais, que unem prática esportiva, competição, lazer e confraternização entre as comunidades, os 17 campos de futebol de responsabilidade da prefeitura recebem manutenção constante em Apucarana. Com a proximidade do verão e período de férias, época onde a frequência de uso aumenta, o prefeito Júnior da Femac autorizou uma força-tarefa para deixar as praças esportivas ainda em melhores condições.

Os trabalhos são coordenados pela Secretaria Municipal de Esportes e Juventude. “Apucarana renasceu para o esporte a partir da gestão Beto Preto. Voltamos a sediar competições relevantes no calendário estadual e até nacional, revitalizamos o Complexo do Lagoão, que ficou anos abandonado, e investimos na melhoria de nossas praças esportivas, além de promover reformas e construção de quadras poliesportivas nas escolas do município e incentivar escolinhas e competições nas mais diversas modalidades, como o Amador de Futebol”, relatou o prefeito, frisando que é um grande apreciador do esporte.

As melhorias executadas envolvem manutenção das balizas, roçagem, limpeza geral e remarcação das linhas de campo. “O prefeito Júnior da Femac, assim como foi o Beto Preto, é apoiador incondicional de tudo relacionado ao esporte e, este investimento nos campos do município é algo muito importante, pois são locais de convivência social, que promovem a qualidade de vida”, pontuou Jossuela Pinheiro, secretária Municipal de Esportes e Juventude.

Os campos que estão recebendo a atenção por parte da prefeitura são: Lagoão, Zé Rico, Cavan, João Paulo, Colônia Comunitária, Frigosanto, Caixa de São Pedro, KM 28, São Domingos, São Pedro Taquara, Parque Jaboti, Tancredo Neves, Correia de Freitas, Vila Rural, Vila Apucaraninha, Adriano Correia e Biguaçu. “Além disto, é sempre bom lembrar que realizamos a manutenção constante do Estádio Municipal Olímpio Barreto. Além do gramado oficial, lá há também um campo menor, que recebe a mesma atenção por parte da prefeitura”, conclui Jossuela Pinheiro, secretária Municipal de Esportes de Apucarana.