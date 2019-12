Prefeitura promove formatura de 1,3 mil alunos do ensino fundamental

A Prefeitura de Apucarana realizou, na última terça-feira (3), no ginásio esportivo Lagoão, a formatura dos 1.307 alunos que estão concluindo o 5º ano do ensino fundamental nas escolas de sua rede. Os formandos prestaram juramento, receberam certificados e fizeram diversas apresentações artísticas durante a cerimônia. Além dos pais, familiares e professores, o prefeito Júnior da Femac, a secretária de educação Marli Fernandes e os vereadores Luciano Molina, Gentil Pereira e José Airton Deco de Araújo participaram do momento.

O prefeito Júnior da Femac garantiu aos pais que os alunos estão preparados para dar sequência aos estudos no 6º ano, tanto na rede estadual como nos colégios particulares.



“Somente em 2019, as nossas crianças conquistaram cinco prêmios no Concurso de Redação e Desenho Agrinho, que é promovido pelo Sistema FAEP; dois prêmios no Concurso Paranaense de Desenho, do Centro Juvenil de Artes; um prêmio no Concurso Nacional de Redação e Desenho da Controladoria-Geral da União (CGU); e 1.434 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Eu acredito que estes resultados são mais do que suficientes para atestar que eles receberam uma base sólida,” disse o gestor.

Durante a formatura, 35 alunos receberam medalhas por terem se destacado no projeto Justiça e Cidadania também se aprendem na escola. As condecorações foram feitas pela advogada Elaine Caliman Soares, que representou no ato o juiz da 1ª Vara Criminal de Apucarana, Dr. Oswaldo Soares Neto.

O projeto Justiça e Cidadania é uma realização do Tribunal de Justiça do Paraná, em parceria com a Autarquia Municipal de Educação. Por meio das atividades, as turmas de 5º ano aprendem noções de ética, direitos, deveres e o funcionamento dos três poderes.

