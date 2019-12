Operação Natal das Forças de Segurança de Apucarana será lançada hoje (5) na Praça Rui Barbosa 

Acontece hoje (5), às 18h30, a abertura da Operação Natal das Forças de Segurança de Apucarana, da Polícia Militar, Polícia Civil e da Guarda Municipal, na Praça Rui Barbosa, em Apucarana. A atividade tem como objetivo trazer segurança para a população que sairá à noite para as compras e passeio no comércio de Apucarana.

Segundo o capitão Vilson Laurentino da Silva, da Polícia Militar, foram desenvolvidas estratégias de policiamento, patrulhamento e de segurança pública, para o horário de trabalho diferenciado do comércio de Apucarana. “O patrulhamento estratégico será feito na região central com diversas viaturas, além de ser realizado também em lugares estratégicos, como Avenida Aviação, Avenida Central do Paraná e Rua Nova Ucrânia”, explica.



O capitão diz que o trabalho dos policiais será feito a pé, com viaturas, com cães, com todo apoio da Guarda Municipal. Além disso, toda sexta será colocado o módulo móvel na Praça Rui Barbosa com uma viatura 3D e fardas para as crianças. “Todos os pais que quiserem levar seus filhos para tirar fotos na viatura 3D serão bem-vindos. O serviço será gratuito para presentear a comunidade e continua nas próximas três sextas-feiras”, complementa.



O comercio em Apucarana, passou a atender à noite a partir de ontem. O horário especial do comércio prevê o funcionamento do comércio de rua das 9 às 22 horas até o dia 23 de dezembro. Ainda neste mês, as lojas também vão abrir no terceiro sábado, dia 21, e no domingo, dia 22, das 9h às 18 horas.



Na véspera do Natal, dia 24, o comércio ficará aberto das 9 às 18 horas. Dia 25, Natal, estará fechado, retomando o atendimento dia 26, quinta-feira, às 10 horas. O sábado, dia 28, o comércio funcionará das 9h às 13 horas; segunda-feira, dia 30, as lojas atenderão no horário convencional, das 9h às 18 horas. Já na terça-feira, dia 31, véspera de Ano Novo, as lojas funcionarão, das 9h às 17 horas, e retomam o atendimento ao público no dia 2 de janeiro de 2020, às 12 horas.



Em Arapongas, a abertura da Operação Natal das Forças de Segurança, devido à previsão de chuva iria acontecer ontem, mas foi adiada para hoje. O lançamento será amanhã, às 15 horas, na praça Matriz. “Está tudo certo para acontecer, caso não ocorra mau tempo novamente”, explica o tenente Schelbauer, da Polícia Militar.

Para o tenente, o objetivo da operação é reforçar o policiamento em razão do horário estendido do comércio de Arapongas, inclusive aos finais de semana. “O reforço no policiamento deve prevenir ocorrências delituosas nesse período em virtude da grande movimentação de pessoas no comércio, proporcionando assim maior segurança à população”, acrescenta.

Conforme a Associação Comercial de Empresarial de Arapongas (Acia), o expediente de segunda a sexta será das 9 às 22 horas. Nos sábados 7, 14, 21 e 28, as lojas poderão funcionar das 9 às 18 horas. No domingo, dia 22 de dezembro, o comércio atenderá das 9 às 17 horas. Como forma de compensar o expediente neste dia, a loja que abrir no dia 22 não poderá trabalhar no dia 24 de fevereiro, Segunda-Feira de Carnaval).