Casas de carnes de Apucarana já registram queda de 10% no movimento diário 

Para alguns, o churrasco do final de semana não será completo, ou talvez nem aconteça. Isso porque o preço da carne está assustando os consumidores. O aumento de quase 40% no valor do produto afastou os clientes dos açougues.

A proprietária de uma casa de carnes de Apucarana,Elaine Querubim, disse que o movimentou diminuiu muito e que os clientes estão levando frango ou porco, que não sofrem uma alta tão grande como a da carne.

"O frango e o porco subiram um pouco menos, e a procura por esses produtos aumentou. Já a carne, muitas pessoas estão escolhendo os cortes para cozinhar na panela, como músculo. Algumas pessoas que compravam carne de primeira, agora estão levando carne de segunda," detalha Elaine.

De acordo com a comerciante, até ela se assustou quando soube do aumento. Ela pagava R$11,10 no quilo do boi, agora paga R$16.

"Quando subiu, levei um susto, e também estou sofrendo com isso. Quem tem um poder aquisitivo maior, até compra carne, mas muitas pessoas não podem. É difícil," finaliza Elaine.

Outra proprietária de uma casa de carnes, Ângela Gimeni, conta que percebeu uma queda entre 5% a 10% no movimento. "As pessoas estão comprando mais frango ou porco. Mas sabemos que quem come carne, não vai deixar de comer carne. Quem gosta de churrasco, não vai deixar de fazer, mas com certeza a rotina de casa muda," explica.

A apucaranense Camila de Fátima Oliveira Miranda, já mudou o cardápio. Agora, o ovo está mais presente na mesa. "A gente se vira como pode, carne não tem como deixar de comer, nosso salário continua o mesmo e precisamos lidar com esses aumentos da melhor forma. Aqui em casa agora tem mais ovo, linguiça, frango. Faço mais carne de panela. A bisteca mesmo, agora só em ocasiões especiais," comenta.

Desde outubro, o brasileiro viu os valores dispararem. Um dos fatores que teria contribuído para o aumento, seria o grande número de exportações.