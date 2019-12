 Polícia Civil de Apucarana investiga furtos no transporte coletivo; em 24h sete casos foram registrados 

A Polícia Civil de Apucarana confirmou que somente na quarta-feira (4), sete senhoras procuraram a delegacia e denunciaram que foram vítimas de furto. O que chama atenção, é que todos os crimes aconteceram dentro do transporte coletivo da cidade.

Segundo o superintendente da 17ª Subdivisão Policial, Fabio Navas, todas as vítimas já foram ouvidas. "Todas as idosas já foram ouvidas. Mas infelizmente elas não viram o autor do crime. Elas só perceberam o furto quando saíram do ônibus ou quando chegaram em suas casas," explica.

A polícia agora vai elaborar estratégias para tentar coibir esse tipo de crime e trabalha para identificar quem está furtando as idosas. "Vamos traças estratégias, solicitar imagens, e realizar ações em conjunto com a Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM). Pode ser mais de um autor, não sabemos ainda se é a mesma pessoa que está praticando todos os furtos. Pode ser também pessoas de outras cidades. Estamos investigado," finaliza Navas.

A Polícia Militar (PM) também atendeu casos de furtos dentro do transporte coletivo. Nos últimos dias, pelo menos dois crimes aconteceram. A PM alerta para sempre manter a bolsa fechada, e para não deixar o celular no bolso de trás da calça.

"Tivemos alguns casos de furtos no coletivo registrados tanto pela PM, quanto pela civil,mas o furto não aconteceu somente nas bolsas, mas também nos bolsos de calças. Os marginais aproveitam do descuido levam celular, a carteira. As pessoas que utilizam o transporte devem ter alguns cuidados, como ter certeza de que a bolsa está fechada. Não deixe a bolsa ao lado do corpo, solta. Mantenha a bolsa na sua frente, coloque no colo, deixe ela bem presa junto ao corpo. Não deixem o celular ou dinheiro no bolso da calça. A oportunidade faz o ladrão. É sempre importante ter esses cuidados para evitar essas situações," ressalta o capitão Vilson Laurentino da Silva.



De acordo com o capitão, a PM também solicitou as imagens de segurança do circuito interno dos ônibus. "Em qualquer situação suspeita, de imediato deve-se ligar para o 190, que uma equipe vai realizar o atendimento. Pode ligar no 181 para denúncias. Estamos em contato com os responsáveis da empresa. Vamos unir forças," enfatiza o capitão.

Em todos os casos o 'ladrão da circular', furtou carteiras, bolsas de moedas ou celulares.