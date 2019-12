Motorista embriagado derruba muro e quase atropela criança, em Apucarana

Um homem de 46 anos foi preso ontem a noite em Apucarana, após bater com o carro no muro de uma casa e quase atropelar uma criança de dois anos, dirigindo embriagado, no Núcleo Habitacional Michel Soni.

O morador da residência que teve o muro danificado, disse a polícia que estava retirando alguns objetos do porta-malas de seu veículo e entrou em seu quintal. Neste momento, um veículo Gol, de cor branca, placas ADZ8326, colidiu com a traseira em seu muro, derrubando-o e quase atingindo seu filho de dois anos que havia saído do local alguns instantes antes.

Os policiais realizaram o teste do etilômetro no condutor, que aferiu o valor de 1,17 mg/l, constatando o crime de embriaguez ao volante. Ele foi conduzido para a delegacia e o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran, por conter pendências administrativas.