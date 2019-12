Simepar prevê chuva para Apucarana e região

O Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar, informou nesta quinta-feira (5), que o tempo instável continua sobre o Paraná, pois uma frente fria desloca-se sobre o oceano e uma área de baixa pressão encontra-se sobre o continente.

Esses fatores mantêm as condições elevadas para formação de chuva no decorrer do dia e em qualquer localidade do estado. Potencial para um volume elevado de chuva no final deste dia. As temperaturas tem mais dificuldade para se elevar devido a maior cobertura de nuvens.

Hoje deve chover aproximadamente 30 milímetros em Apucarana e região. A temperatura máxima deve ser de 21ºC.

Na sexta-feira (6), as instabilidades se afastam do estado em direção ao Sudeste do país. Com isso, o Sol volta a aparecer por um período maior de horas e contribui para um pouco mais de calor ao longo do dia.



Amanhã não deve chover e volta a fazer calor, a temperatura deve chegar na casa dos 28ºC.