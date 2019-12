Câmara de Apucarana emite nota de pesar pelo falecimento de Mário Ross

A Câmara Municipal de Apucarana, através do seu presidente Luciano Molina, vereadores, vereadora e servidores, lamentam com pesar o falecimento do ex-vereador desta Casa de Leis, Mário Ross, ocorrido ontem (04).

O pioneiro foi vereador, na legislatura de 1959/1963, chegando a ocupar a presidência da Câmara e até o cargo de prefeito – interinamente – durante o mandato do prefeito Marino Pereira. Também recebeu do legislativo apucaranense o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias.

Natural de Araranguá (SC), Sr. Mário chegou em Apucarana em 1950. Além do trabalho legislativo, trabalhou por vários anos na área social, tendo sido presidente dos conselhos de Assistência Social e dos Idosos de Apucarana em dois mandatos cada, além de ter sido presidente do Lar São Vicente de Paula por quatro anos.

Teve sua trajetória marcada por engajamento voluntário nas causas sociais, participação ativa na Igreja Católica, tendo inclusive trabalhado na construção da Catedral Nossa Senhora de Lourdes e dos prédios da prefeitura e da câmara.

"Perdemos um pioneiro, um companheiro que já esteve nesta Casa de Leis lutando pela nossa cidade. Um homem respeitado, que dedicou grande parte da sua vida às causas públicas, destacando-se na luta em prol dos idosos, da nossa comunidade e honrando o seu mandato na Câmara de Vereadores. Pedimos a Deus que conforte todos os seus familiares e amigos neste momento de dor", disse Molina.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, decretou luto oficial no município por três dias.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

O corpo de Mário Ross está sendo velado no plenário da Câmara Municipal de Apucarana.

O sepultamento será nesta quinta-feira (05), às 16 horas, no Cemitério Cristo Rei.