Prefeito de Apucarana entrega reforma e ampliação de escola no Jardim Menegazzo

O prefeito Júnior da Femac e a secretária de educação Marli Fernandes entregaram, na manhã de hoje (4), as obras concluídas da Escola Municipal Professora Marta Pereira da Silva à comunidade do Jardim Menegazzo e região. O prédio passou por reforma de 864,96 m² e ampliação de 85 m². O investimento somou R$ 326.844,87.

“Quando nós assumimos a Autarquia Municipal de Educação, verificamos que aproximadamente 900 crianças estavam na lista de espera por vagas e muitas escolas não ofertavam todas as turmas, do Pré I ao 5º ano, porque não tinham número suficiente de salas de aula. Era o caso desta unidade. Depois de seis anos e mais de R$ 44 milhões investidos na ampliação dos prédios, felizmente os dois problemas foram resolvidos,” afirmou a secretária.

Os principais serviços executados foram revitalização das salas de aula, da área de serviços, da área de circulação e da quadra esportiva, aumento do tamanho da sala dos professores, da lavanderia, da cozinha e da sala do pré-escolar, construção de sanitário para os servidores e de dois depósitos (para materiais didáticos e materiais de limpeza), além da instalação de cobertura ligando o portão de entrada ao prédio. Nas salas de aula, foi realizada a substituição dos pisos e dos forros.





“Recentemente, um dado interessante chegou ao meu conhecimento. Cerca de 20% dos habitantes apucaranenses residem na cidade há menos de dez anos. Muitas famílias têm vindo para cá em busca de atendimento abrangente em saúde, oportunidades de emprego no polo de confecções e educação de qualidade para seus filhos,” disse o prefeito Junior da Femac.

A Escola Municipal Professora Marta Pereira da Silva foi fundada em 1988 e possui atualmente 218 alunos, matriculados na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Crianças de diferentes localidades são atendidas pela instituição, como Jardim Menegazzo, Jardim Europa, Jardim Espanha, Residencial Interlagos, Patrimônio de São Domingos e de propriedades ao longo da Estrada do Bilote.





Esta é a segunda vez que a Escola Professora Marta Pereira da Silva passa por obras na gestão Beto Preto e Júnior da Femac. Em 2017, a prefeitura já havia investido R$ 230.627,65 na reforma do refeitório, demolição de escada, construção de rampa, ajustes na central de gás, colocação de pastilhas nas áreas comuns, implantação do portal de entrada, melhorias no muro e nas calçadas, e construção de uma sala de aula. Junior da Femac avalia que Apucarana está formando uma geração vencedora, com ambientes adequados, material didático e equipamentos de qualidade e formação contínua de professores.

“Eu trabalho na rede municipal de ensino há 31 anos e afirmo que nunca vi uma gestão investir tanto nos CMEIs e Escolas. É um marco histórico. Hoje, nós temos tudo o que é necessário para a educação das crianças, como prédio adequado, merenda diversificada e recursos pedagógicos em abundância. O parquinho infantil com grama sintética ficou maravilhoso,” comemorou a diretora Valéria Aguero Fernandes.