Comércio de Apucarana passa a ficar aberto à noite a partir desta quinta-feira

As lojas do comércio de Apucarana passam a atender à noite a partir desta quinta-feira, dia 05 de dezembro. O horário especial do comércio prevê o funcionamento do comércio de rua das 9h às 22 horas até o dia 23 deste mês. Neste mês, as lojas também vão abrir no terceiro sábado, dia 21, e no domingo, dia 22, das 9h às 18 horas.

Na véspera do Natal, dia 24, o comércio ficará aberto das 9h às 18 horas. Dia 25, Natal, estará fechado, retomando o atendimento dia 26, quinta-feira, às 10 horas. O sábado, dia 28, o comércio funcionará das 9h às 13 horas; segunda-feira, dia 30, as lojas atenderão no horário convencional, das 9h às 18 horas.

Já na terça-feira, dia 31, véspera de Ano Novo, as lojas funcionarão, das 9h às 17 horas, e retomam o atendimento ao público no dia 2 de janeiro de 2020, às 12 horas.

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, explica que abertura foi negociada com categoria dos colaboradores do comércio e visa o atendimento ao público. “A abertura no período noturno é importante para que o comércio consiga atender àquelas pessoas que necessitam de um horário especial para fazer suas compras e estamos confiantes que será um Natal muito especial para os lojistas”, espera Aída.

O otimismo, de acordo com a presidente do Sivana, tem como base a retomada da economia nos últimos meses. “Os índices têm apontado para uma recuperação do comércio no segundo semestre e acreditamos que as vendas neste Natal vão superar as expectativas”, diz.

Aída observa que o comércio de Apucarana se preparou para esta data. “A cidade está toda enfeitada para o Natal, o que é um verdadeiro convite para visitar o centro da cidade nesta época e passar bons momentos em família”, afirma.









Confira o calendário

Horário especial do Comércio de dezembro

De 05 a 23 – As lojas abrem das 9h às 22 horas

Sábados (07/17 e 21) – Das 9h às 18 horas

Dia 22 (domingo) - Das 9h às 18 horas

Dia 24 (terça-feira) - Das 9h às 18 horas

Dia 26 (quinta-feira) - Das 10h às 18 horas

Dia 28 (sábado) - Das 9h às 13 horas

Dia 31 (terça-feira) - Das 9h às 17 horas

02 de janeiro (quinta-feira), das 12h às 18 horas)