Sanepar avisa que interligação de rede afetará abastecimento de água em Apucarana

A Sanepar reprogramou para a próxima terça-feira (10) a obra de interligação das redes novas ao sistema de abastecimento de água de Apucarana. A obra irá afetar o fornecimento de água no Centro e em bairros adjacentes. O serviço terá início às 7 horas e será concluído por volta do meio-dia. A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa no período da tarde.

Com investimento de quase R$ 1 milhão, a Sanepar fez a substituição da rede de distribuição de água na região central. Foram substituídos 2,6 km de tubulação de ferro fundido por PVC, com diâmetro maior, o que vai reforçar o abastecimento na região central. Inclui também substituição de 370 metros de adutora. A rede nova traz mais qualidade e segurança para o abastecimento, além de atender ao crescimento da cidade.



Regiões afetadas:

Centro, Jardins Ana Maria, Apucarana, Bela Vista, Belvedere, Bom Jesus da Lapa, Jardim do Sol, Jardins Higienópolis, Kiri, Maristela, Nossa Senhora de Lourdes, São José, Tarobá, Tibagi, Vale do Sol, Loteamentos Santa Cecília e Santa Maria, Núcleos Bandeirantes, Castelo Branco, Shangrilá, Recanto Estoril, Vilas Agari, Amin Maia, Bela Vista, Cassal, Cinco Irmãos, Clementina, do Colégio, Faccio, Feliz, Flamboyant, Governador Lupion, Isabel, Ivone, Marginilda, Maria, Maria Elisa, Minas Gerais, Monte Castelo, Narciso, Presidente Getúlio Vargas, Residencial Malibu, Vila Rural, Nova Ukrânia, Vilas Santa Bárbara, Santa Rita, Santa Rosa, Santa Terezinha, Santo Antônio, São Luiz, São Miguel, São Paulo, Social, Suzana, Urizzi, Vera Cruz, Vitória, Volante; Yamato, Jardins Catuaí I, II e III, Parigot de Souza e adjacências.

Ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.