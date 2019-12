Neblina na pista exige atenção dos motoristas; veja o vídeo

A BR-369 amanheceu com uma forte neblina, nesta quarta-feira (4), no trecho entre Apucarana e Arapongas. A condição climática exige atenção dos motoristas que trafegam pelo trecho, principalmente por se tratar de uma neblina densa que dificulta a visão na estrada.

A primeira dica ao avistar neblina é reduzir a velocidade e manter uma distância segura para os demais veículos. Em hipótese alguma o motorista deve parar o carro na via.

A sinalização adequada é o farol baixo, obrigatório durante o dia em rodovias desde julho de 2016. Se o veículo for equipado com luzes de neblina, elas também podem ser acionadas. E o pisca-alerta só deve ser acionado após a parada total do veículo.

Assista a reportagem da jornalista Aline Andrade e confira outras orientações.