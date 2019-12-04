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Apucarana

Agência do Trabalhador oferta 39 vagas de emprego, em Apucarana 

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A Agência do Trabalhador oferta 39 vagas de emprego nesta quarta-feira (4), em Apucarana. Confira as oportunidades. 

CASEIRO (CASAL) 1
AÇOUGUEIRO 1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1
ATENDENTE DE BALCÃO DE CAFETERIA 1
ATENDENTE DE PADARIA (MERCADO) 1
AUXILIAR DE ACABAMENTO 1
ATENDENTE e AUXILIAR DE COZINHA (FAST FOOD) 4
CAIXA DE SUPERMERCADO (MORAR NO DOM ROMEU) 1
CORTADOR (BALANCIM) 1
COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 2
DESIGNER DE INTERIORES 1
ELETRICISTA (ELÉTRICA DE CARROS) 1
FARMACÊUTICO(A) 1
IMPRESSOR (SERIGRAFIA) 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 2
MOTORISTA DE APLICATIVO 1
OPERADOR DE BORDADO 1
RECREADORA DE CRIANÇAS 1
TÉCNICO(A) DE MANUTENÇÃO (INFORMÁTICA) 2
TORNEIRO MECÂNICO 1
TOSADORA (ANIMAIS) 1
VENDEDORA (ÓTICA) 1
ANUNCIANTE DE PROMOÇÕES (FRENTE DE LOJA) 1
VENDEDOR PRACISTA (COM CARRO) 1

VAGAS PARA PCD
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (VAGA P/ PCD) 1

VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM
MECÂNICO (MOTO-SERRA, ROÇADEIRA) 1
ATENDENTE DE BALCÃO (FARMÁCIA) 2
AUXILIAR FISCAL CONTÁBIL 1
ELETRICISTA INDUSTRIAL 1
MECÂNICO INDUSTRIAL 1
TÉCNICO MECÂNICO AR CONDICIONADO 1
VENDEDORA EXTERNA (MALHARIA) 1

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