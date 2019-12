Quarta-feira com chuva a qualquer momento em Apucarana e região

Uma área de baixa pressão sobre o Paraguai ganha força e se prolonga em direção a Região Sul do Brasil. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a quarta-feira será marcada por muitas chuvas a qualquer momento.

Espera-se um volume elevado de chuva em algumas localidades e não se descarta eventos de temporais isolados em momentos do dia. As temperaturas não conseguem se elevar tanto no período da tarde.

O tempo instável continua sobre o Paraná, pois uma frente fria desloca-se sobre o oceano, mantendo as condições elevadas para formação de chuva no decorrer do dia. Em Apucarana, máxima de 28ºC e mínima de 17ºC para esta quarta-feira (4). Na quinta-feira (5), máxima de 24ºC e mínima de 19ºC.