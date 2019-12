Duas motos com placas de Apucarana colidiram na tarde desta terça-feira (3), na Avenida Minas gerais com a Avenida Central do Paraná, em Apucarana. Os condutores de 28 e 34 anos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e depois foram encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Apucarana.