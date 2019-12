Terceira audiência pública debate Plano de Habitação de Apucarana

Foi realizada ontem (2) na Câmara Municipal de Apucarana, a terceira e última audiência pública dentro do processo de elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) de Apucarana, iniciado há cinco meses. No evento, que visou colher informações da população e debater temas voltados à habitação, também foram apresentados dados parciais da pesquisa de campo aplicada com o objetivo de verificar titularidades dos imóveis, identificando ainda áreas de risco e zonas especiais de interesse social. Esse último aspecto aponta locais onde futuramente podem ser construídas casas populares.

Segundo Sandro Morais de Medeiros o proprietário da Megaquality Consultoria, responsável pela elaboração PLHIS de Apucarana, ainda neste mês, em data a ser definida, será entregue o plano pronto ao prefeito Junior da Femac. “O Plano Local de Habitação é um levantamento que visa nortear áreas de expansão para a implantação de novos loteamentos habitacionais e apontar caminhos para a regularização fundiária e titularidade de moradias”, explica Sandro Morais de Medeiros.



O PLHIS é um componente do Programa Habitação de Interesse Social e integra as ações financiadas pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), do Ministério das Cidades. Para chegar ao diagnóstico atualizado do setor habitacional, a Megaquality, fez um trabalho de campo em toda a cidade com realização de pesquisas de porta em porta, oficinas e audiências públicas.