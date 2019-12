Hospital da Providência recebe R$ 16 milhões para a nova maternidade

Aconteceu em Curitiba, na manhã de hoje (3), o evento de liberação de recursos da saúde para o Paraná. No total serão R$78 milhões destinados aos hospitais filantrópicos do Estado.



Para Apucarana, o Hospital da Providência recebeu R$ 16 milhões para a nova maternidade, que será construída sobre o hospital da Providência e para novos leitos de UTI geral do hospital.

" É um momento histórico para Apucarana. Apucarana ganha uma nova unidade hospitalar. Ganha a nova maternidade. Apucarana já é referência em gestação de risco, em média já realiza 250 partos por mês, e esse atendimento será ampliado. Vamos ampliar também a UTI adulta. As obras já começam no início do ano que vem. Tudo isso através dessa parceria da prefeitura, com o hospital, com o governo e com o secretário de estado da saúde," enfatiza Junior da Femac, prefeito de Apucarana, que está em Curitiba e participou do evento.

O secretário da saúde do Paraná, Beto Preto e o governador do Estado, Ratinho Junior liberaram R$78 milhões para 33 municípios, que serão destinados para as entidades hospitalares filantrópicas.

Arapongas também foi contemplada, serão R$ 17 milhões encaminhados para o Hospital Norte do Paraná (Honpar) de Arapongas. Os recursos serão investidos na construção do novo pronto-socorro. O Hospital Santa Casa, também vai receber R$ 1,5 milhão para uma reforma básica das suas instalações.

"Até o final do mandato estamos programando R$300 milhões para obras, equipamentos. Queremos transformar a saúde do Paraná. As obras dos hospitais de Apucarana e de Arapongas já deveriam ter saído no início de 2018. Infelizmente por questões politicas. Mas agora as obras vão acontecer da melhor forma possível," finaliza Beto Preto.