Apucarana implanta o ensino da língua espanhola nas escolas municipais

A partir do próximo ano, as crianças apucaranenses vão aprender espanhol nas escolas municipais. O prefeito Júnior da Femac comunicou oficialmente aos pais dos alunos sobre a implantação da disciplina na grade curricular, ontem (2), no ginásio de esportivo Lagoão, durante a solenidade de formatura das turmas da Educação Infantil.

“O Brasil faz fronteira com sete países que falam a língua espanhola e o comércio é impulsionado pelo Mercosul. Se quisermos que os nossos filhos se destaquem futuramente no mercado de trabalho, precisamos ensinar este idioma a eles o quanto antes,” afirmou o gestor.

Desde 2014, a Prefeitura de Apucarana também garante o ensino da língua inglesa na rede municipal de ensino. Os alunos assistem a duas aulas semanais da disciplina.

Na noite de ontem (2), 1.365 alunos receberam o certificado de conclusão da primeira etapa da vida escolar, a Educação Infantil. “Foi uma festa maravilhosa que emocionou aos pais, mães, professores e também a mim. O público superou 7.500 pessoas. As crianças representam o futuro da nossa cidade. E, eu tenho certeza de que estamos formando uma geração de vencedores,” comemorou o prefeito.

Durante a formatura, a Autarquia Municipal de Educação ainda homenageou três estudantes que se sobressaíram em dois concursos.

Os alunos Guilherme Torresan de Oliveira, matriculado no 3º ano da Escola Augusto Weyand, e Ana Gabriella Mota do Carmo, do 4º ano da Escola Vereador José Ramos de Oliveira, foram selecionados na categoria infantil do 1º Concurso Paranaense de Desenho, promovido pelo Centro Juvenil das Artes. Os trabalhos deles vão compor de uma exposição coletiva, que abre no dia 10 de dezembro, na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).

Já a ilustração feita pela aluna Nariany Camily Matulovic, da Escola José de Alencar, ficou entre as três classificadas, em nível nacional, na categoria 1º ano do ensino fundamental do 11º Concurso de Redação e Desenho da Controladoria-Geral da União (CGU). Ela foi a única estudante selecionada do estado do Paraná.