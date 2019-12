Câmara de Vereadores de Apucarana exonera funcionário antigo da Casa

O presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana, Luciano Augusto Molina Ferreira (Rede), assinou ontem ato administrativo exonerando de suas funções o servidor público Júlio Cezar Ravazzi Santos, que vinha ocupando o cargo de Oficial Técnico Legislativo. A exoneração atende a um parecer da Comissão Especial que foi constituída no dia 8 de outubro, conforme Processo Administrativo instaurado para verificar a sua estabilidade no emprego público a pedido do procurador jurídico da Casa, Danylo Acioli.

De acordo com Molina, a comissão apurou que o servidor não foi efetivado no quadro de pessoal por concurso público e nem foi promovido na função por concurso. Mas o que mais contou na sua exoneração foi a falta de interesse público em mantê-lo na função, diante do seu alto salário.

A comissão foi constituída pelo assessor jurídico Fábio Yuji Yoshida Hayashida e pelos servidores Allisson Tiago Pellizer e Marcos Kuniczki. Segundo o presidente da comissão, Fábio Hayashida, os trabalhos de levantamento da situação de Júlio Cezar Ravazzi Santos duraram cerca de 60 dias. Neste período, o servidor deve todo o direito de fazer sua defesa através de advogado e testemunhas. O que a comissão concluiu sobre o seu caso foi falta de concurso público e falta de estabilidade no emprego. A defesa de Julio Ravazzi já manifestou que vai recorrer da decisão na Justiça. O servidor trabalhava na Câmara há cerca de 30 anos e, inclusive.