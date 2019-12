Impasse entre sindicatos trava reajuste salarial de trabalhadores do vestuário da região

Trabalhadores da indústria do vestuário esperam por um acordo entre Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Apucarana e Região (Stivar) e Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale) para definir o reajuste anual dos salários. A data base da categoria é em setembro, mas até o momento, o reajuste não foi definido.

De acordo com a presidente do Stivar Maria Leonora Batista, a última reunião para discutir o tema foi realizada no dia 18 de novembro, quando o sindicato dos trabalhadores recebeu uma proposta de reajuste de 3,5%, proposta essa que foi rejeitada pela categoria, que pede reajuste de 5% para os trabalhadores que recebem o piso e 4% para os que recebem mais que o piso salarial atual. “Não aceitamos a proposta de 3,5%, por isso, não existe previsão para que o impasse se resolva por enquanto, embora a gente espere que antes de terminar o ano possamos ter definido essa questão”, afirma a presidente do Stivar.



De acordo com o diretor do Sivale Jayme Leonel, a inflação do período é 3,28%, por isso, a proposta de 5% não foi aceita. “Estamos negociando. Nesta última reunião chegamos a propor 3,5%. Estamos parados nesta última nossa proposta”, disse.



Até o momento, nenhuma outra reunião foi marcada para retomar o assunto. De acordo com o Stivar, em todo o Vale do Ivaí, são cerca de 19 mil trabalhadores do vestuário que aguardam a definição do reajuste, 8 mil somente em Apucarana. O piso da categoria hoje está fixado em R$ 1.364,00 para costureira e demais funções da profissão.