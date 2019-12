Simepar prevê tempo estável hoje e chuva para amanhã

O Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar, o sol aparece ao longo do dia no estado, embora com alguma nebulosidade na região. As temperaturas seguem tendência de elevação e previsão de mais calor no Oeste e Norte. Entre Curitiba e o Litoral os valores de temperatura aumentam um pouco em comparação ao dia anterior. No extremo oeste/noroeste pode ocorrer algum temporal entre a tarde e à noite.

Nesta terça-feira (3), a temperatura deve chegar na casa dos 30ºC em Apucarana e região. Não deve chover.

O tempo apresenta uma atmosfera um pouco mais instável na quarta-feira (4), no Paraná. Fica mais abafado a tarde, e espera-se um aumento de umidade e calor a partir do Paraguai e Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas e algum temporal destas áreas até o Paraná.

Para amanhã a previsão é de temperatura mínima de 16ºC e máxima de 26ºC. Existe a possibilidade de pelo menos 10 milímetros de chuva.