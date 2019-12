PM registra 7 furtos em 24 horas em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana registrou 7 furtos nas últimas 24 horas, em diversas regiões da cidade.

Na Rua Renê Camargo de Azambuja, região central, a PM foi acionada por uma pessoa que declarou que, quando chegou por volta das 07h, para abrir o estabelecimento comercial, percebeu que a porta da frente estava arrombada e que foram levados um notebook, uma balança e aproximadamente 20 latas de bebidas diversas.



Na Vila Nova, dois casos foram registrados. No primeiro deles, na Rua Aquiles, a vítima contou à polícia que, ao chegar por volta das 08h para trabalhar, notou que a porta do escritório foi arrombada e do interior foram furtados 150 reais em moedas, 01 paquímetro digital, 01 lixadeira, 02 celulares Iphone 5 e 7 na cor branca e vários documentos.



Ainda na Vila Nova, desta vez na Avenida Aviação, a equipe policial constatou que arrombaram a porta da frente de uma residência e do interior tentaram roubar fios de energia. O solicitante foi o vizinho, que não soube informar se foi levado alguma outra coisa.



Já na Rua Galdino Gluk Júnior, um morador de uma pensão acionou a PM, após ter a carteira e o celular roubados do quarto, enquanto estava na cozinha do local. A vítima chegou a ver o ladrão, mas este fugiu antes da chegada dos policiais.



Na avenida Irati, na Barra Funda, uma bicicleta aro 29 preta e amarela foi furtada do estacionamento de um supermercado.

Na Vila Formosa, Rua Maringá, a vítima relatou para os policiais que se ausentou da sua residência por um tempo e, ao retornar, encontrou a porta da cozinha arrombada. Foram furtados uma TV43 polegadas e também um cobertor.



No Residencial Jaçanã, um morador que saiu para trabalhar, encontrou a porta arrombada ao chegar em casa. Uma TV 21 polegadas foi levada pelos ladrões.