Apucarana desenvolve projeto piloto da saúde do idoso

O prefeito Junior da Femac assinou o termo de adesão à “Rede de Atenção Integral a Saúde do Idoso” (RAISI), uma parceria proposta pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivai e Região (Cisvir). O documento foi assinado no gabinete municipal durante reunião com a presença de representantes do consórcio, do diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde, Roberto Kaneta; do secretário de Gestão Pública, Nicolai Cernescu; da secretária de Assistência Social, Ana Paula Nazarko; e do secretário de Obras, Herivelto Moreno

O objetivo da RAISI é organizar e preparar o sistema de saúde para o atendimento qualificado da população idosa, que exige cuidados diferenciados. Ela propõe detectar a fragilidade dos idosos e prevenir riscos que possam impactar em um envelhecimento ativo e saudável.

O CISVIR, através do Programa Estadual de Incentivo aos Consórcios de Saúde – COMSUS, vinculado a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, está em processo de implantação da Rede de Atenção Integral a Saúde do Idoso em alguns municípios consorciados.

A equipe multidisciplinar do CISVIR que está à frente desse projeto é formada por médico, enfermeira, nutricionista e assistente social. “O objetivo desses profissionais é muito mais que realizar atendimento médicos ao idoso. Essa equipe também tem o propósito de qualificar toda rede de atendimento, como Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, Unidades Básicas de Saúde, Núcleo de Apoio a Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate de Endemias, técnicos das secretarias municipais que possuem programas e serviços que atendam aos idosos, para que tenham um novo olhar a essa demanda que emerge necessitando cada vez mais políticas públicas intersetoriais”, explica a coordenadora geral do CISVIR, Letícia Bento.

O projeto piloto será desenvolvido inicialmente em seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; Antônio Sachelli, no Jardim Colonial; Bolivar Pavão, no Jardim América; Raul Castilho, no Núcleo Habitacional João Paulo; Osvaldo Damim, no Jaboti; Marcos S. Mascaro, no Núcleo Parigot de Souza.

“Vamos tentar levar esse modelo para todas as UBSs. O idoso é um dos públicos prioritários na nossa gestão, em especial na área da saúde. É mais uma proposta dentro do Programa Viver 80 para garantir qualidade de vida aos apucaranenses na terceira idade”, afirma o prefeito Junior da Femac.

O ponto de partida para a implantação das atividades do RAISI em Apucarana vai acontecer no próximo dia 10, numa reunião com os Agentes Comunitários de Saúde, Agente de Endemias, Residentes e os técnicos das UBS que farão parte do projeto piloto. “Além de explicar como será desenvolvido o atendimento da RAISI, haverá uma sensibilização de todos os profissionais que cuidam e trabalham com idosos em todo território do município, para que construam um novo olhar em seus trabalhos sobre essa população”, informa a diretora administrativa do consórcio, Joana D´Arc Previati