Apucarana recebe uma nova retroescavadeira

Apucarana foi contemplada com uma nova retroescavadeira. O equipamento, orçado em R$ 274 mil, que veio reforçar a frota do município, foi uma conquista do vereador Franciley Preto Godoi, Poim, através do deputado federal, Leopoldo Meyer, em 2018, na gestão do ex-prefeito e atual secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.



“Estamos felizes em colaborar com o município de Apucarana. A nova retroescavadeira, que conseguimos através de emendar parlamentar do deputado Leopoldo Meyer, foi entregue ao município, agora, na gestão do prefeito Junior da Femac e, deverá entrar em operação no mês de janeiro de 2020. Agradecemos o deputado que ajudou Apucarana em seu mandato”, disse Poim.

Segundo o vereador, a máquina deverá atender todo o município. “As demandas são diversas e uma retroescavadeira como esta vem somar ao trabalho feito em muitas obras e benfeitorias realizadas pela administração municipal na cidade, distritos e zona rural de Apucarana”, afirmou Poim. A retroescavadeira já está no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de Apucarana.