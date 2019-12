Apucaranense incentiva uso de coleiras refletivas para evitar atropelamentos de animais

Um apucaranense apaixonado por animais, está propagando uma boa ideia para evitar atropelamentos e diminuir os casos de acidentes com animais que vivem nas ruas da região. Trata-se de uma coleira refletiva, que brilha no escuro, o que facilita para os motoristas a visão dos animais em ruas e rodovias durante a noite.

O empresário Adan Lenharo conta que conheceu a iniciativa através da internet. Ele entrou em contato com a responsável pela ideia, que é de Santa Catarina, e pediu se poderia replicar a coleira em Apucarana. “Mandei fazer 40 coleiras de início, diretamente com a dona da ideia lá de Santa Catarina. Coloquei em alguns animais daqui e divulguei nas minhas redes sociais que, se alguém quisesse, estaria distribuindo gratuitamente, justamente para disseminar a ideia, e deu super certo. Com a coleira refletiva, além de evitar os atropelamentos dos animais, também evita outros tipos de acidentes, porque os condutores conseguem enxergar se tem algum bichinho na via com antecedência, e tem mais tempo de reagir”, explica.



O sucesso foi tão grande, que diversas Ongs de proteção aos animais da região procuraram Lenharo pelas redes sociais, interessadas em adquirir a coleira refletiva. Como as que ele havia encomendado já tinham acabado, ele decidiu procurar uma forma de trazer a fabricação das coleiras refletivas para Apucarana.



“O modelo que eu encomendei de Santa Catarina saiu a R$ 4, cada uma. Não tem como eu continuar comprando e distribuindo de graça, por isso procurei a coordenadora da Rede de Mulheres Solidárias do município, e levei a ideia, para que as coleirinhas possam ser produzidas aqui na cidade mesmo, e atenda toda a região, e ela gostou bastante. Agora estou aguardando a resposta”, disse.



Essa não é a primeira iniciativa do empresário em favor dos animais. Desde 2015, Lenharo também fabrica e entrega gratuitamente casinhas para animais de rua. Ele conta que cerca de 150 casinhas foram entregues em Apucarana e outros 7 municípios da região. “Faço tudo motivado pelo amor aos animais, desde pequeno sempre gostei, meus pais sempre apoiaram essas iniciativas e fui crescendo, acompanhando, e hoje faço com muita alegria”, finaliza.