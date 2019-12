Santa Catarina e Paraná conquistam títulos no Sul-Brasileiro Feminino de Basquete

Apucarana sediou de quinta-feira a domingo (28/11 a 02/12) o Campeonato Sul-Brasileiro de Seleções de Basquetebol Feminino. Disputada nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17, com seleções dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também de Mato Grosso do Sul, a competição aconteceu na quadra do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão).



Uma realização da Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria Municipal de Esportes, e organização a cargo da Federação Paranaense de Basquetebol, com apoio da Confederação Brasileira de Basquetebol, Spalding e Governo do Paraná, o destaque ficou por conta das equipes catarinenses que levantaram a taça na categoria Sub-13 e Sub-15 e conquistaram o vice-campeonato na categoria Sub-17, que teve como campeã a equipe do Paraná.



O alto nível dos jogos foi destacado pelo prefeito Júnior da Femac e pela secretária de Esportes Jossuela Pinheiro, que prestigiaram algumas partidas. “Foram três dias de disputas acirradas, com uma geração muito talentosa. Certamente muitos atletas que passaram pela quadra apucaranense nesta competição têm potencial para se tornarem profissionais”, avaliou o prefeito, lembrando do apoio municipal à realização de competições esportivas. “Esta é uma importante marca da gestão Beto Preto, que resgatou o esporte na cidade, promovendo a prática esportiva em todas as faixas etárias como ferramenta de elevação da qualidade de vida, e também investindo na adequação de praças esportivas para acolher competições regionais, estaduais e nacionais”, lembra o prefeito.



A secretária Jossuela Pinheiro relata que o Sul-Brasileiro de Seleções é organizado pelas federações de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, preenchendo uma lacuna da CBB nestas categorias. “Foi uma honra para Apucarana poder sediar o naipe feminino. As portas das nossas praças esportivas estarão sempre abertas”, afirmou a secretária



Masculino - Para o naipe masculino, a competição aconteceu em Brusque (SC), onde a seleção do Paraná ficou com dois títulos, sendo campeão nas categorias Sub-13 e Sub-17. Já o título do Sub-15 ficou com o Rio Grande do Sul.







NAIPE FEMININO (SEDE APUCARANA)



Classificação final (Sub-13)

1º Santa Catarina

2º Paraná

3º Mato Grosso do Sul

4º Rio Grande do Sul





Classificação final (Sub-15)



1º Santa Catarina

2º Paraná

3º Rio Grande do Sul

4º Mato Grosso do Sul





Classificação final (Sub-17)

1º Paraná

2º Santa Catarina

3º Rio Grande do Sul

4º Mato Grosso do Sul