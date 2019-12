Apucarana realiza campanha de prevenção de câncer de pele

Pelo 21º ano consecutivo Apucarana realiza no próximo sábado (7) a Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele. Os exames gratuitos são voltados exclusivamente para pessoas que apresentam manchas com suspeita de câncer de pele.

O atendimento vai acontecer no Ambulatório de Dermatologia que funciona no primeiro andar da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, entre 9 horas e 15 horas. A ação na cidade envolve parceria da AMS, Unimed e Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Onze dermatologistas estarão à disposição da população em geral para as consultas. Com base nos anos anteriores, a campanha realiza uma média de 600 atendimentos, resultando em 11% a 13% de casos com diagnóstico de câncer de pele.

A ação faz parte da campanha Dezembro Laranja “Se Exponha, Mas Não se Queime”, desenvolvida anualmente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A Autarquia Municipal de Apucarana está localizada na Rua Miguel Simão, próxima ao Shopping Centro Norte.

Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), todos os anos surgem 176 mil casos de câncer da pele, o de maior incidência no país. “Se diagnosticado no início, a chance de cura do câncer de pele é de 90%. O câncer é traiçoeiro porque não dói e ele se inicia com se fosse uma espinha e depois de um tempo pode sangrar”, explica o dermatologista Alfredo Bacciotti de Lima, coordenador da campanha em Apucarana.

Bacciotti enfatiza que a principal causa de câncer da pele é a exposição excessiva e sem proteção ao sol. A orientação é para aplicar protetor solar diariamente, usar óculos escuros com protetor UVA e UVB, usar camiseta e chapéu e evitar o sol das 10 às 16 horas.

Fatores de risco do câncer de pele:

– Alguém na sua família tem ou já teve câncer de pele?

– Você já teve mais de 6 queimaduras de sol durante a vida, daquelas que a pele fica muito avermelhada e ardendo?

– Tem muitas sardas ou mais de 50 pintas no corpo?

– Tem pele muito clara, daquela que sempre no sol e nunca bronzeia?

– Está com alguma ferida que não cicatriza?

– Possui alguma pinta no corpo que está se modificando, mudando a cor ou crescendo?

– Já teve câncer de pele?

– Tem mais de 65 anos?