Simepar prevê tempo estável para o começo da semana 

Nesta segunda-feira (2), os ventos que sopram do quadrante sudeste, mantém uma maior concentração de nuvens entre as regiões dos Campos Gerais, sul e o leste (RMC e litoral). Nas demais regiões do Estado, o sol predomina no decorrer do dia.As temperaturas vão apresentar uma elevação mais lenta nas diversas regiões paranaenses, informou o Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar.

Ao amanhecer Apucarana registrou 20ºC , a temperatura máxima deve ser de 30ºC durante a tarde. Não deve chover.

Segundo o Simepar, na terça-feira (3) ao longo do dia o Sol aparece, embora com alguma nebulosidade na região do Paraná. As temperaturas seguem a tendência de elevação, com previsão de mais calor no oeste e no norte.

Chuva, apenas a partir de alguma encosta de serra, bem isolada e de curta duração à tarde.

Amanhã a temperatura deve chegar na casa dos 32°C. Existe a possibilidade de chuva entre quarta e quinta-feira.