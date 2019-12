PM de Apucarana registra dois roubos durante a madrugada 

Três pessoas foram vítimas de roubo em Apucarana no começo da madrugada desta segunda-feira (2). Os crimes aconteceram no Jardim Ponta Grossa e no centro da cidade.

O primeiro caso foi na Rua Olavo Bilac, por volta das 00h20. A vítima contou que um carro se aproximou, dentro haviam cinco pessoas. Um homens desceu e roubou seu celular, que estava com a tela trincada.

O outro crime aconteceu por volta das 00h50. Um rapaz contou que estava com sua namorada, chegando em casa, quando foram abordados por três suspeitos, um estaria armado.

Os ladrões roubaram dois celulares e depois fugiram. A Polícia Militar (PM) realizou buscas, mas até o momentos, os suspeitos não foram presos.