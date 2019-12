GM de Apucarana apreende moto com quase R$ 10 mil em débitos administrativos 

Uma moto com quase R$10 mil em débitos administrativos foi apreendida no começo da noite de domingo (1), em Apucarana. A Guarda Municipal (GM) recebeu denúncias de que o condutor estaria trafegando em alta velocidade na região do Lago Jaboti.

Conforme a GM, ao se aproximar da rotatória do Lago, o motociclista foi flagrado 'empinando' a moto, além de realizar diversas manobras perigosas.

Segundo a guarda, haviam outros motociclistas trafegando em alta velocidade pelo local. Todos ao perceberem a presença da viatura estacionaram e saíram rapidamente de suas motos.

Durante checagem foi constatado que uma motocicleta tinha débitos de quase R$10 mil. O veículo foi apreendido.

O condutor foi identificado.