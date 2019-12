Serra de Apucarana ganha primeira vinícola

Com a proposta de se tornar um atrativo turístico da região, foi aberta à visitação neste mês a Vinícola Casa Carnasciali, a primeira na Serra de Apucarana. Além dos vinhedos, o empreendimento localizado na Rodovia do Milho (PR 170, km 126), oferece como atrativo um jardim para os visitantes curtirem a natureza e para realização de eventos.

A estrutura ainda possui um wine bar com opção degustação de vinhos e espumantes brasileiros de alta qualidade produzidos por pequenas vinícolas. A produção própria da vinícola Carnasciali será a partir do próximo ano, com vinhos e espumantes diferenciados. “Foram 13 anos de pesquisas que resultou na formação de um vinhedo com uvas viníferas de alta qualidade. O manejo utilizado é referenciado como agricultura de precisão”, explica o empreendedor Rogério Carnasciali, detalhando que o sistema de condução das parreiras é em linha, chamado espaldeira, o que possibilita a planta receber mais sol e vento, evitando as doenças e, consequentemente, menos necessidade de defensivos agrícolas.

Vinícola Casa Carnasciali produz uvas chardonnay, pinot noir e shiraz. A primeira safra de 2 mil quilos foi feita em dezembro do ano passado. A partir de 2021, a colheita será com 100% da capacidade de produção e com previsão de 30 mil quilos, produzindo 30 mil garrafas de vinhos e espumantes.

A Vinícola Casa Carnascili tem ainda um restaurante, que serve massas caseiras produzidas pela chef de cozinha apucaranense Cláudia Biazze. Os espaços da vinícola também serão locados para casamentos, aniversários e festas familiares. A visitação está aberta aos sábados, domingos e feriados, das 11 horas às 18 horas.