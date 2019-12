Motorista de caminhão é preso por embriaguez ao voltante após tentar descarregar combustível em posto de Apucarana 

Um homem de 49 anos foi preso por embriaguez ao voltante no final da tarde de sábado (30) em Apucarana. Ele estava dirigindo um caminhão carregado com 10 mil litros de etanol. O combustível seria descarregado em um posto na Avenida Governador Roberto da Silveira. Funcionários do local chamaram a Polícia Militar (PM).

Segundo as testemunhas, o condutor entrou no pátio do posto, estacionou o caminhão entre duas bombas de combustível e ao descer estaria cambaleando, teve dificuldade para engatar as mangueiras para descarregar o etanol, sendo que derramou até combustível no chão.

Os trabalhadores perceberam que o motorista estaria embriagado. De acordo com a a PM, quando a equipe chegou, percebeu que o suspeito estava com odor etílico, sonolento e com olhos avermelhados.

Conforme a PM, foi realizado o teste de etilômetro que resultou no valor de 0,98 mg/l, comprovando o crime. O motorista foi preso.

O caminhão e a carga foram entregues ao responsável da empresa.