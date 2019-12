Simepar prevê calor e tempo estável para Apucarana e região

O domingo segue bastante quente em todas as regiões do Paraná. O deslocamento de uma frente fria pelo oceano, aumenta a instabilidade sobre o Estado. Assim, no decorrer da tarde áreas de instabilidades se intensificam provocando pancadas de chuvas isoladas e de curta duração, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar.

Ao amanhecer Apucarana registrou 21°C. A temperatura deverá chegar aos 34°C durante a tarde na cidade e região. Existe a possibilidade de pancadas leves de chuva.

Conforme o Simepar, nesta segunda-feira (2) uma maior concentração de nuvens ocorre em parte do sudeste do país e a partir da região do Paraguai. No Paraná, a tendência é de aumento da instabilidade a partir da tarde e noite, concentrando em áreas mais a oeste as instabilidades, chuva e alguma trovoada. Nas demais regiões o Sol aparece e são esperadas chuvas isoladas.

Amanhã a temperatura deve ser de 32°C.