GM de Apucarana recupera bicicleta furtada antes de dono perceber o crime

A Guarda Municipal (GM) de Apucarana recuperou uma bicicleta que foi furtada na tarde de sábado (30) em Apucarana. O dono ainda não tinha percebido o crime. Um homem foi preso.

Conforme a GM, uma equipe realizava patrulhamento pela Avenida Curitiba, quando uma pessoa denunciou que um homem estava serrando a corrente de uma bicicleta, que estava na frente do Hospital da Providência.

A equipe realizou patrulhamento e encontrou o suspeito, com a bicicleta. Ele confessou o crime e foi preso. Porém o dono da bike, não tinha sido encontrado.

Após a divulgação da foto da bicicleta nas redes sociais, o dono foi localizado. Ele estava no Hospital, acompanhando a esposa cadeirante, que está internada. Ele todos os dias fica com a mulher, e deixa a bicicleta do lado de fora.