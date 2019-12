Nova tarifa do transporte público de Apucarana começa a ser cobrada

A partir deste domingo (1), os usuários do transporte público de Apucarana irão pagar R$3,40 na tarifa. O valor foi estipulado no edital de licitação. “Esse valor que ficará congelado até dezembro de 2020, independente do diesel subir ou não”, esclareceu Júnior da Femac, prefeito da cidade.

A Viação Apucarana Ltda apresentou oficialmente na terça-feira, 26/11, em ato defronte ao prédio da prefeitura, 14 ônibus zero quilômetro. A empresa, que desde 1974 explora os serviços de transporte coletivo urbano de passageiros mediante permissão precária, a partir deste domingo (01/12) passa a atuar como concessionária, uma vez que venceu o processo licitatório aberto pelo Município. O valor do contrato, para um período de 15 anos, é de R$ 278.759.880,00.

Os veículos novos, movidos a diesel, somam-se a outros 51 da atual frota e, conforme exigência estipulada na concessão, dispõem de internet sem fio gratuita (wi-fi) e sistema de acessibilidade a pessoas com dificuldades de locomoção. O investimento na renovação da frota é na ordem de R$ 6 milhões.

A lisura do processo licitatório conduzido pela administração municipal foi enaltecida pelo prefeito Júnior da Femac. “Não foi um processo fácil, hoje são poucas as empresas que se interessam na prestação deste serviço, mas desde o início, o ex-prefeito Beto Preto e eu, não abrimos mão de que a contratação tivesse como base a qualidade, introdução de tecnologias, frota renovada e tarifa baixa. Hoje posso dizer que, como gestor, tenho muito orgulho do resultado final”, assinalou Júnior, frisando todo o processo foi feito de forma transparente. “Uma licitação aberta para o mundo, honesta, e que chegou a um contrato que oferecerá ao apucaranense o que há de melhor em transporte coletivo no Brasil com a menor tarifa do Paraná. Esse é o novo sistema de Apucarana: eficiente, inteligente, moderno, confortável, seguro e com tarifa baixa”, destacou o prefeito.

Além de uma frota moderna, com tempo médio de uso de quatro anos, o contrato de concessão prevê que a VAL realize uma série de outros investimentos em prol do usuário. Conforme ficou estabelecido no contrato firmado com a empresa, serão instalados 700 pontos de ônibus novos, num prazo de 5 anos. Deste total, 70 pontos de ônibus serão entregues até o aniversário de Apucarana, no dia 28 de janeiro, sendo 50 pontos de ônibus com cobertura de fibra de vidro e bancos, 10 pontos de ônibus, com estrutura de ferro e cobertura e mais 10 pontos de ônibus com fechamento de laterais e de fundo em vidro temperado, com banco e cobertura. “Pensamos principalmente em atender as necessidades de quem mais precisa, como os idosos e as gestantes. Estando bom para eles, está bom para todos. É o fim dos palitos amarelos, a partir de agora todos os pontos terão bancos e cobertura”, comemorou o prefeito Júnior da Femac.



A introdução de novas tecnologias também faz parte das exigências do novo contrato. O Cartão Passe Fácil vai possibilitar ao usuário o desembarque e embarque em outro ônibus para chegar ao destino desejado, respeitando-se critérios de distância e horário, com uma única passagem. “Isso é propiciar que as pessoas ganhem tempo, que o trabalhador chegue ao seu emprego de forma mais ágil”, exemplificou Júnior.

A princípio, o cartão estará à venda apenas na loja da VAL, na Rua Rio Branco, nº 652, ao lado do terminal urbano, e será indispensável para uso do novo transporte coletivo urbano.

Na palma da mão – Em ato no salão nobre da prefeitura, a VAL aproveitou a apresentação da nova frota para lançar o aplicativo “Vou de ônibus Apucarana”. Já disponível para download nas lojas de aplicativos para os sistemas android e IOS, a ferramenta possibilita aos usuários obtenção de todas as informações necessárias para utilizar o sistema de linhas e seus respectivos horários. “Por meio do aplicativo, o usuário poderá consultar – em tempo real – em quantos minutos o ônibus chega no ponto de ônibus no qual espera para embarque”, relata Roberto Jacomelli, administrador-executivo da VAL, que ratificou as palavras do prefeito Júnior da Femac quanto à qualidade do novo sistema que entra em operação no domingo. “Apucarana estará servida do que há de melhor em inovação no transporte público, não devendo nada a nenhuma cidade do Brasil. Vamos disponibilizar transporte de excelência, nos empenhando a cada dia para manter a qualidade do serviço”, conclui Jacomelli.

SAC – O novo transporte coletivo urbano de Apucarana irá dispor, a partir de domingo, de um número telefônico para atendimento exclusivo dos usuários. Informações, dúvidas e reclamações poderão ser feitas pelo telefone 3033-6868.