Ladrões invadem motel em Apucarana e roubam mais de R$6 mil

Pelo menos três ladrões invadiram um motel localizado na Rua Francisco Kitano, no Parque Industrial Zona Norte, em Apucarana no final da noite de sábado (30). Os criminosos roubaram mais de R$6 mil e um carro. Uma das vítimas foi agredida com coronhadas.

O proprietário do motel contou para a Polícia Militar (PM), que dois suspeitos estavam armados e exigiam dinheiro. Ele foi agredido com coronhadas na cabeça e foi obrigado a ir até o escritório e entregou aos ladrões R$6 mil.

Conforme a vítima, depois os criminosos foram até a frente do motel e renderam três funcionários. Os assaltantes levaram do caixa mais R$1.540, além do dinheiro, foram roubados seis pulseiras de prata de bali que estava no braço de uma das vítimas. Os ladrões fugiram com o carro do dono do motel, um Honda Fit cor prata, placas DKY- 3918.

Todas as vitimas foram amarradas, e conseguiram se soltar cerca de 30 minutos após o crime. A PM realizou buscas, mas até o momento os suspeitos não foram encontrados.