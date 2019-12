Samu de Apucarana registra princípio de incêndio

A sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana registrou um princípio de incêndio na manhã deste sábado (30). Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local realizando o atendimento.

Vera Lucia Lorenzon, médica do Samu, informou que a equipe verificou fumaça e cheiro de queimado saindo da sala dos arquivos da unidade, onde fica uma incubadora conectada à energia elétrica. Ao arrombarem a porta, eles visualizaram a tomada da incubadora chamuscada e decidiram desligar a energia elétrica de todo o prédio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. De acordo com o sargento Márcio Felipe Carmo afirmou que, a princípio, houve um curto-circuito na tomada em questão, sem a propagação de chamas. Através da ação rápida da equipe do próprio Samu, não houve maiores danos.