Homem usa colégio para guardar objetos furtados e acaba preso após perseguição, em Apucarana

Funcionários do Colégio Polivalente acionaram a polícia militar na tarde de ontem (29), ao perceberem uma movimentação estranha nos fundos do local. De acordo com eles, algumas pessoas estariam deixando objetos ali, possivelmente produtos de furto. Moradores da região também indicaram a ação de um veículo corsa branco, em atitude suspeita nas proximidades.

A polícia esteve no local e durante vistorias, a equipe conseguiu uma informação de que os objetos poderiam ser de uma casa na Rua João Sampaio, que faz fundos com os muros do colégio. Chegando a referida rua, a polícia encontrou o veículo suspeito, que ao visualizar a viatura policial, empreendeu fuga subindo a Rua Rosa Stabile, em frente do colégio, onde se encontravam diversas crianças e adolescentes que estudam no local.



A viatura iniciou uma perseguição ao veículo que continuou passando por ruas preferenciais, em alta velocidade, oferecendo riscos para as pessoas que ali transitavam. Foi necessário o acionamento de reforço policial na ocorrência, e uma das equipes conseguiu abordar o veículo suspeito.



O condutor, de 21 anos, já possuía passagens por furto e tráfico de entorpecentes. Ele foi preso em flagrante e o carro recolhido ao pátio do Detran. O dono da casa furtada reconheceu os objetos encontrados que puderam ser devolvidos.