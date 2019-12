Acontece hoje (30), das 9 às 15 horas, coleta de óleo de fritura, realizada pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, para a destinação correta do e óleo de cozinha. A atividade é realizada no Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, na Rua Rio Paranapanema, 580, em Apucarana. Contribua com o meio ambiente, você faz parte dele.