Apucarana recupera canal do Parque Biguaçu

A Prefeitura de Apucarana, através de uma empresa de engenharia contratada via licitação, está promovendo a reforma do canal de pedras do córrego Biguaçu, em trecho que passa por dentro do parque municipal com o mesmo nome. O trabalho, executado em pedra argamassada e dentro das características originais da obra, acontece em três trechos: da rua José Cardoso Sobrinho até a rua Ítalo Ado Fontanini; o segundo da rua Ítalo Ado Fontanini até rua Nações Unidas e, o trecho três, da rua Nações Unidas até a rua Humberto Contato. A empreiteira vencedora da licitação foi a Romo Pavimentadora Ltda, de Apucarana, que tem até seis meses para concluir os serviços, que envolvem a reforma do canal com reconstrução do leito do córrego e também das laterais em uma extensão de cerca de 600 metros.

O investimento é na ordem de R$297.957,78, com recursos municipais, e faz parte de um pacote de obras autorizado em fevereiro deste ano pelo prefeito Júnior da Femac e que está revitalizando por completo a área de lazer, localizada dentro do perímetro urbano de Apucarana, junto à Vila São José Bassa. “A revitalização desta área era uma reivindicação muito forte da população, em especial dos moradores mais próximos, que frequentam o espaço com maior frequência”, assinala Júnior.

Conforme argumenta o prefeito, trata-se de uma grande área verde, próxima do centro da cidade, que foi transformada em parque há 40 anos, na gestão do ex-prefeito Voldimir Mirão Maistrovicz. “Assim como foi feito em outras áreas de lazer, nós já tínhamos um planejamento para intervenção no Biguaçu, com recursos economizados na gestão do prefeito Beto Preto”, afirmou.



O cronograma dos demais serviços previstos para o parque já estão na reta final, envolvendo pista de caminhada em concreto alisado, acessos internos, área de estacionamento, parque infantil, plantio de grama, rampas de acessibilidade, lixeiras, bancos, mesas e reforma de quiosques. “Também estamos contratando empresa especializada para fornecimento e instalação de luminárias, que promoverá a ampliação e modernização do sistema com instalação de entradas de energia, tubulações, cabos, lâmpadas e reatores em 224 postes na parte interna, além de lâmpadas de LED em 70 postes da área externa do parque”, detalha o prefeito Júnior da Femac.



A licitação para os serviços que vão atender as ruas João Luiz Orlando e Paulo Setubal, entre as ruas Bandeirantes e Nações Unidas, já foi concluída. O investimento será de R$513.179,49, com recursos da COSIP - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, tendo como vencedora a empresa MCA Consultoria e Serviços EIRELI.



O parque - O “Biguaçu” é um fundo de vale que foi urbanizado e transformado em parque há cerca de 40 anos. Abriga ainda o Parque São Francisco e o Parque da Bíblia, além de canchas de bocha e malha. “Tudo isso está sendo revitalizado para garantir mais segurança, conforto e melhor aproveitamento da área pelos apucaranenses e visitantes”, conclui o prefeito Júnior da Femac.