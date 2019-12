Associação italiana anuncia centro de tradições para Apucarana

Apucarana vai ganhar um círculo italiano em 2020. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (29) pelo vice-presidente da Associazione Giuliani Nel Mondo, Franco Miniussi, durante encontro com o prefeito Júnior da Femac. Acompanhado de parentes brasileiros, Miniussi esteve na cidade para conhecer mais sobre a imigração italiana e fez questão de se reunir com o Chefe do Executivo para oficializar o anúncio.

Presente em 10 cidades brasileiras, os círculos da associação italiana congregam imigrantes e descendentes para promover a cultura, os costumes, a língua e a gastronomia do país de origem. “Ficamos muito felizes com a escolha por Apucarana. A prefeitura está à disposição para auxiliar no que for preciso para a formação do círculo. Apucarana tem muita coisa para ser mostrada em relação a esta importante etnia, que tem papel de destaque no desenvolvimento da cidade e de todo o Norte do Paraná, sobretudo na cultura do café, que não teria a história que tem e importância ainda hoje não fosse o trabalho dos italianos”, pontuo o prefeito Júnior da Femac.



Durante o encontro, o Júnior repassou informações sobre as principais características sócio-econômicas de Apucarana e região. Em um telão, projetou imagens dos principais pontos turísticos e, em especial, da Praça Mauá, recém revitalizada pela prefeitura. “Neste espaço, através da instalação de bandeiras, prestamos uma homenagem aos 25 países que mais imigrantes enviaram para Apucarana, entre eles a Itália. É uma forma de celebrarmos estas nações e dizer o nosso muito obrigado a todos os pioneiros estrangeiros que contribuíram muito mais do que com mão-de-obra, mas com conhecimento e experiência”, destacou Júnior, que presenteou Miniussi com o livro “Apucarana: Uma História de Sucesso no Norte do Paraná” e um boné com o dizer “Apucarana”.

A Associazione Giuliani Nel Mondo, entidade sem fins lucrativos, é originária de Trieste, localidade italiana situada junto ao Mar Adriático, no lado leste do país. “Fabulosa a receptividade em Apucarana. O prefeito se mostrou muito solícito com a ideia e vamos, no ano que vem, viabilizar a formação de um círculo da nossa associação na cidade”, confirmou Franco Miniussi, destacando que o Brasil é o país com maior número de imigrantes italianos no mundo.