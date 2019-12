Igreja de Apucarana inaugura hoje (8) memorial de preservação da cultura ucraniana 

Hoje, dia 8 de dezembro, às 10 horas, tem divina liturgia com novena de Natal. Em seguida, tem bênção do memorial e abertura para visitação do espaço de preservação da cultura ucraniana na Igreja Divino Espírito Santo, em Apucarana. No local, ficarão expostos bordados, artesanatos, pêssankas, entre outros objetos, além de um campanário. Às 12 horas, tem o tradicional almoço típico ucraniano no salão paroquial.

Para o pároco da igreja, o padre José Hadada, o memorial tem como objetivo preservar a cultura ucraniana. "Estamos muito felizes com essa conquista e de poder homenagear a cultura ucriniana e pioneiros de Apucarana", afirma.