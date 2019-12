Mês de Atenção ao Prematuro: Hospital Materno Infantil de Apucarana realiza encontro com ex-pacientes

A equipe da UTI Neonatal do Hospital Materno Infantil de Apucarana realizou encontro com ex-pacientes da Unidade, que em decorrência do nascimento prematuro passaram dias sob o cuidado da equipe até a alta médica, no dia, pais puderam compartilhar histórias e experiências do período de internação dos pequenos. A ação realizada ao ar livre no Lago Jaboti foi escolhida para as crianças também aproveitarem o delicioso piquenique que a equipe da UTI Neonatal preparou com todo carinho para os guerreiros, além de participarem de sessão de fotos realizada pelos voluntários Sergio Rodrigo e Maria do Carmo.

Novembro é o Mês de Atenção ao Nascimento Prematuro. Francismara Arruda é enfermeira coordenadora da UTI Neonatal e junto com a equipe da Unidade, pensaram em uma forma de mostrar as histórias de superações dos pequenos. “Fizemos esse encontro onde mães e pais puderam trocar experiências e a sessão de fotos teve o propósito de trazer um momento alegre”, afirma.

“O Hospital nos ajudou muito, o Ícaro ficou internado 40 dias na UTI Neonatal, hoje é um prazer estar participando dessa ação, dessa vitória nossa”, afirma o pai Edgar Gonçalves.

De acordo com Francismara, o prematuro precisa dos cuidados da UTI Neonatal, pois não está preparado para viver fora do útero materno, necessitando de incubadora que se assemelhe ao útero, além de medicações e muitas vezes aparelhos mecânicos para respirar.

De acordo com a mamãe Rafaela Ballock, mãe de Helena, o encontro foi uma forma de comemorar a recuperação da filha. “Helena ficou 72 dias na UTI Neonatal, foram muitas lutas e graças a Deus chegou a hora da vitória. A sessão foi maravilhosa, ela tirou fotos nos brinquedos com amigos e lancharam. Nos sentimos muito gratos de ver ela andando e brincando”, afirma.

Enzo foi um dos mais animados no piquenique, o filho de Andrea Waldrich nasceu de 33 semanas pesando 2,250 kg, após sua mãe descobrir que estava com câncer e precisar fazer um parto prematuro. Enzo permaneceu internado por cinco dias recebendo os cuidados da equipe médica e enfermagem. “É muito emocionante estar aqui hoje, vi meu filho entubado e agora ele está correndo e alegre, é importante mostrar os verdadeiros milagres, é um dia de felicidade” comenta Andrea.