Simepar prevê final de semana com tempo estável em Apucarana e região

As áreas de chuvosas se afastaram do Paraná para o Sudeste e a massa de ar que se estabeleceu sobre o Sul do País é seca e estável. A previsão para esta sexta-feira (29) é de um dia com predomínio do sol e forte contraste térmico, informou o Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar.

Ao amanhecer Apucarana registrou 15ºC, a temperatura máxima deve ser de 29ºC, durante a tarde. Não existe a previsão de chuva para Apucarana e região.

Para amanhã (30), segundo a previsão, as temperaturas voltam a aumentar de forma mais significativa. Na maior parte do Estado predomina ainda um ar seco, que dificulta o desenvolvimento das nuvens.

A previsão é de temperatura na casa dos 31ºC para o sábado, não deve chover.

Já para o domingo (1), a previsão é também de tempo estável e calor de 32ºC.