Detonação de rochas acontece hoje no Contorno Sul, em Apucarana

A CCR RodoNorte informou que nesta sexta-feira (29), acontece uma detonação de rochas no Contorno Sul de Apucarana, no Km 241.

Conforme a RodoNorte, a detonação será às 12h. A rodovia ficará interditada a partir das 11h30.

Durante a operação, o bloqueio da rodovia será feito em um raio aproximado de 1 km e deve durar cerca de uma hora, tempo necessário para a realização dos procedimentos de preparação, detonação e limpeza de pista.



A detonação em Apucarana, faz parte de um dos sete pontos que recebem as obras de duplicação, simultaneamente ao longo do segmento Ponta Grossa – Apucarana.

Lembrando que os usuários, antes mesmo de pegar a estrada ou até mesmo em trânsito pelas rodovias, podem consultar as condições de tráfego pelo site da CCR RodoNorte, www.rodonorte.com.br, além do telefone 0800 42 1500. Em caso de chuva forte, as detonações poderão ser transferidas para uma nova data.